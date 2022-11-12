Во вторник в Петербурге будет тепло и без дождей

Температурный фон составит +6...+8 градусов.

Северная столица сегодня окажется под влиянием северной части антициклона. Ожидается переменная облачность без осадков, воздух хорошо прогреется. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон составит +6...+8 градусов, в Ленобласти температура будет колебаться от +3 до +8 градусов. Юго-западный ветер усилится до 3-8 м/с.

Атмосферное давление незначительно снизится, достигнув отметки 760 мм рт. ст., что соответствует нормальным значениям.

Фото: Piter.TV