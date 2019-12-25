32-градусная жара придет в Ленобласть 11 июля

Давление атмосферы останется практически неизменным на протяжении суток.

В ночь с четверга на пятницу, 11 июля, в Ленинградской области ожидается облачное небо с просветами, возможен дождь, местами переходящий в ливень и сопровождающийся грозами. Столбики термометров покажут температуру от +12 до +17 градусов. Будет ощущаться свежий северо-восточный и восточный ветер со скоростью 6-11 м/с.

В субботу днем облака будут чередоваться с солнечными промежутками, преимущественно без осадков. Температура воздуха поднимется до +27...+32 градусов, в отдельных районах возможно незначительное охлаждение до +23. Ветровой режим сохраняется прежним — северо-восточный и восточный ветер силой 6-11 м/с.

Давление атмосферы останется практически неизменным на протяжении суток.

Ранее мы сообщили о том, что холодные дожди накроют Петербург 10 июля.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"