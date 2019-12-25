В среду в Петербурге будет тепло и дождливо

Ожидается облачность с прояснениями.

В Петербурге в среду, 9 сентября, ожидается теплая погода. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Завтра днем воздух прогреется до +21 градуса, а ночью температура опустится до +14 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. С юга и юго-запада подует умеренный ветер, атмосферное давление немного повысится.

Напомним, синоптическую ситуацию формирует новый циклон с запада. Затем тепло закончится, поскольку дальше серия циклонов и осадки снова понизят температуру воздуха до +16…+18 градусов.

Ранее мы рассказывали о том, что синоптик Александр Колесов подвел погодные итоги лета в Северной столице. Средняя температура составила +17,3 градуса, выпало 108 миллиметров осадков.

Фото: Piter.TV