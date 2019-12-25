В Петербург ненадолго пришло потепление

Завтра столбик термометра покажет около +20 градусов, 9 сентября – до +21…+23 градусов.

Погоду в Петербурге и Ленобласти все еще определяет тыл обширного циклона с центром на севере Архангельской области. При этом синоптическая ситуация поменяется быстро, рассказал синоптик Александр Колесов.

Днем 7 сентября к нам придет барический гребень с юга, на смену к нему ожидается новый циклон с запада. Сегодня температура воздуха составит всего в районе +14…+15 градусов, но предстоящие два дня будут очень теплыми. Завтра столбик термометра покажет около +20 градусов, а уже 9 сентября – до +21…+23 градусов.

Но на этом тепло и закончится, так как дальше серия циклонов и много дождей со свежим ветром западных направлений снова понизят температуру воздуха в Петербурге до +16…+18 гр. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.TV