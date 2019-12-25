Петербург идет на очередной температурный рекорд 6 марта

Сегодня синоптики ожидают потепление до +6 градусов.

В пятницу в Петербурге может наступить самое теплое 6 марта за последние 45 лет. В 1975 году в городе было +5,6 градуса. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Сегодня синоптики ожидают потепление до +6 градусов. В Ленобласти столбики термометров вовсе могут подняться до +7 градусов.

Ветер в Петербурге будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление понизится до 757 мм ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре раскритиковали прогноз о "малиновом" лете.

Фото: Piter.TV