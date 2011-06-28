В воскресенье в Ленобласти температура воздуха поднимется до 30 градусов

Погода будет облачная и жаркая. Осадков не ожидается.

Завтра, 6 июня, в Ленобласти будет знойно и облачно. Дождей синоптики не обещают. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров покажут в темное время суток +7...+12 градусов. Но днем температура поднимется до +25...+30 градусов. Подует слабый ветерок со скоростью 3-8 м/с.

Давление ночью будет слабо понижаться, днем меняться.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге заметили уникальные серебристые облака. Чаще всего они наблюдаются в узкой полосе широт - от 50 до 60 градусов. Интересно, что днем их увидеть нельзя, так как яркий солнечный свет перекрывает облака лучами.

Фото: pixabay