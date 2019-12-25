Во вторник в Петербурге пройдет мокрый снег с дождем

При этом в городе станет немного теплее.

Во вторник, 28 апреля, ночь в Петербурге пройдет без существенных осадков, а в конце дня ожидается небольшой мокрый снег с дождем.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра в Северной столице немного потеплеет. Ночью температура воздуха составит -1...+1 градус, а днем она повысится до +8...+10 градусов. Порывы ветра восточных направлений достигнут 4-9 м/c.

Атмосфернео давление ночью будет мало меняться, днем слабо понижаться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Кушелевской дороге загорелся автомобиль. Водитель пытался самостоятельно потушить его.

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