Видео: на Кушелевской дороге загорелся автомобиль

Машина задымилась посреди проезжей части.

Спасатели потушили загоревшуюся машину на Кушелевской дороге. О происшествии сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел вечером 27 апреля. По неизвестной причине в машине произошло возгорание. На место прибыли сотрудники МЧС и потушили автомобиль. Машина находилась прямо посреди проезжей части. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на севере Петербурга водители встали в десятикилометровую пробку.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"