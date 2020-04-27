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Видео: на Кушелевской дороге загорелся автомобиль

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Машина задымилась посреди проезжей части.

Спасатели потушили загоревшуюся машину на Кушелевской дороге. О происшествии сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел вечером 27 апреля. По неизвестной причине в машине произошло возгорание. На место прибыли сотрудники МЧС и потушили автомобиль. Машина находилась прямо посреди проезжей части. О пострадавших не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на севере Петербурга водители встали в десятикилометровую пробку.

Видео: Piter.TV 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: автомобиль, кушелевская дорога, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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