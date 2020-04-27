Видео: на Кушелевской дороге загорелся автомобиль

Спасатели потушили загоревшуюся машину на Кушелевской дороге. О происшествии сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Инцидент произошел вечером 27 апреля. По неизвестной причине в машине произошло возгорание. На место прибыли сотрудники МЧС и потушили автомобиль. Машина находилась прямо посреди проезжей части. О пострадавших не сообщается.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на севере Петербурга водители встали в десятикилометровую пробку.
Видео: Piter.TV
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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