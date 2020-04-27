На севере Петербурга водители встали в десятикилометровую пробку

Виной тому оказались дорожные работы.

Вечером 27 апреля дорожно-транспортная ситуация в Петербурге достигла трех баллов. Такие пробки наблюдались в течение апреля в городе всего несколько раз.

Самая масштабная пробка скопилась на севере Петербурга от развязки с Комендантским проспектом до развязки с проспектом Энгельса. Она достигла 10-ти километров. На участке ведутся дорожные работы, в связи с чем часть полос оказалась недоступна для движения. Также затор есть и в обратную сторону..

Ранее Piter.TV опубликовал видео с момента столкновения двух легковушек на Димитрова.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK