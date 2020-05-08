В Петербурге 23 декабря температура будет на 4-5 градусов выше климатической нормы

Температура воздуха в Петербурге 23 декабря +1…+3 градуса.

Перед выходными Петербург продолжит ощущать влияние тёплой периферии циклонического вихря. Сохранится облачная погода, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, температурные показатели останутся на 4-5 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге 23 декабря +1…+3 градуса, по Ленобласти -1…+4 градуса. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу температура вернётся в зону отрицательных значений, образуется гололедица, местами пройдёт снег.

Фото: Piter.tv