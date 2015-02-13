В Ленобласти 23 декабря будет идти мокрый снег

Температура воздуха в течение суток -1...+3 градуса.

В Ленинградской области перед выходными будет облачная погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В пятницу, 23 декабря, ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега: ночью в большинстве районов небольшие, днём повсеместно умеренные, местами небольшие. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с.

Температура воздуха в течение суток -1...+3 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днём существенно не изменится.

Фото: МЧС; Piter.tv