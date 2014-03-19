В пятницу в Петербурге начнет холодать. Будет около нуля

В пятницу, 17 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода с небольшой вероятностью осадков. Синоптическую ситуацию продолжит формировать циклонический вихрь. Об этом сообщил ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.
Однако по мере своего продвижения на юго-восток, он [вихрь] постепенно развернётся к региону своей более холодной, тыловой частью.
Михаил Леус.
Температурный фон будет плавно понижаться. В Петербурге будет -1...+1, в Ленобласти — -2...+2. Порывы северо-западного ветра составят 4-9 м/с, атмосферное давление — 765 мм рт.ст.
Накануне в Петербурге возбудили 89 административных дел за плохую уборку крыш от снега и наледи.
Фото: Piter.TV
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