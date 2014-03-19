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В пятницу в Петербурге начнет холодать. Будет около нуля
Сегодня, 9:34
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В пятницу в Петербурге начнет холодать. Будет около нуля

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После полудня в городе слегка подморозит.

В пятницу, 17 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода с небольшой вероятностью осадков. Синоптическую ситуацию продолжит формировать циклонический вихрь. Об этом сообщил ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Однако по мере своего продвижения на юго-восток, он [вихрь] постепенно развернётся к региону своей более холодной, тыловой частью.

Михаил Леус.

Температурный фон будет плавно понижаться. В Петербурге будет -1...+1, в Ленобласти — -2...+2. Порывы северо-западного ветра составят 4-9 м/с, атмосферное давление — 765 мм рт.ст. 

Накануне в Петербурге возбудили 89 административных дел за плохую уборку крыш от снега и наледи. 

Фото: Piter.TV

Теги: погода, прогноз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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