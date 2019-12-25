В Петербурге возбудили 89 административных дел за плохую уборку крыш от снега и наледи

Нарушения правил зимней уборки выявлены в каждом третьем дворе.

С начала снегопадов сотрудники Государственной Жилищной инспекции (ГЖИ) проверили 2190 многоквартирных домов на уборку от снега и наледи. Нарушения правил зимней уборки выявлены в каждом третьем дворе. Возбуждено 89 административных дел на сумму более 17 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба ГЖИ

Как рассказала начальник ГЖИ Ольга Акацевич, чаще всего специалисты фиксируют несвоевременную уборку крыш от снега и наледи – 62% нарушений от всех. Еще часть нарушений выявляются у выходов из парадных и во дворах. Из-за жалоб петербуржцев ведомство также проверило деятельность 36 государственных, 79 частных управляющих компаний и 97 ТСЖ, ЖСК.

Фото: пресс-служба ГЖИ

Ранее петербуржцам рассказали, куда можно пожаловаться на плохую уборку снега во дворах.

Главное фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга