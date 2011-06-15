Рабочий погиб в результате падения дерева в деревне Островок

Сотрудники коммерческой организации проводили работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи.

В Тихвине следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ по факту гибели рабочего. Трагедия произошла 28 февраля, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

В деревне Островок сотрудники коммерческой организации проводили работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи. На одного из них упало дерево. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

