На месте пожара на проспекте Королева нашли тело мужчины

С огнем справились самостоятельно жильцы.

В Приморском районе ночью 18 февраля произошел пожар.

По данным ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о возгорании по адресу: проспект Королева, 19, поступило спасателям в 00:48. В комнате площадью 12 "квадратов" в трехкомнатной квартире полыхали постельные принадлежности. С огнем справились самостоятельно жильцы.

На месте пожара нашли тело мужчины. К ликвидации возгорания привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Ранее на Piter.TV: из горящего дома на Антонова-Овсеенко эвакуировали 10 человек.

Фото: Piter.TV