В Петербурге мужчина погиб после того, как выпил уксус

Его госпитализировали в больницу 6 марта с острым отравлением.

В Петербурге пожилой мужчина погиб после того, как выпил уксус. Пострадавший находился в медицинском учреждении полтора месяца, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Предварительно, 67-летний пенсионер скончался утром 17 апреля в Александровской больнице. Его госпитализировали туда 6 марта с острым отравлением уксусной эссенцией. Жидкость мужчина выпил 4 марта в квартире дома по проспекту Мечникова. Врачам не удалось его спасти.

Ранее мы сообщили о том, что на Взлетной улице школьница отравилась уксусом. Девочку поместили в реанимацию с ожогом рта и пищевода, а также с отравлением едкими кислотами. Она состоит на учете в ПНД.

Фото: Piter.TV