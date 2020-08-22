Петербуржцы стали чаще путешествовать в Южную Корею

Всего за 2024 год Южную Корею посетили около 200 тысяч россиян.

Национальная туристическая организация Кореи (НОТК) представила статистические данные, свидетельствующие о том, что в первые шесть месяцев текущего года страну посетили более 110 тысяч российских туристов. Данный показатель ощутимо превзошёл предыдущий год, когда страну за аналогичный период посетили 91,1 тысячи граждан России, сообщает издание "Деловой Петербург".

Всего за 2024 год Южную Корею посетили около 200 тысяч россиян. Директор московского офиса НОТК Ли Кенмин назвал этот показатель недостаточным, принимая во внимание существующий спрос на поездки. Он подчеркнул, что до пандемии COVID-19 поток российских туристов составлял около 350 тысяч человек ежегодно. Однако эксперты обращают внимание на фактор прямого авиасообщения, существовавшего до кризиса.

Представители туроператора Space Travel констатируют устойчивый рост заинтересованности петербуржцев в путешествиях в Южную Корею. Причина этого кроется в понижении стоимости авиаперелетов, предоставляемых китайскими авиаперевозчиками.

Фото: Pxhere