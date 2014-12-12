Петербуржцы заинтересовались отелями в КНР после введения безвизового режима для россиян

Эксперты сервиса "Яндекс Путешествия" зафиксировали резкий всплеск спроса на бронирование гостиниц Китая среди жителей Петербурга сразу после введения безвизового режима для россиян. За одни сутки число подтвержденных заказов номеров с датой заселения начиная с 15 сентября увеличилось на целых 13%, пишет "Петербургский дневник".
Северная столица заняла вторую строчку рейтинга городов России по количеству резервируемых мест в китайских отелях непосредственно после публикации известия о снятии визовых ограничений. Доля петербуржцев составила внушительные 10% от общего числа бронирований в Поднебесной, сделанных россиянами 2 сентября.
Самыми востребованными направлениями отдыха среди жителей Петербурга стали Пекин (выбор 39% заказчиков гостиничных номеров) и Шанхай (предпочтение 23% туристов).
Как открыть визу в Болгарию в Петербурге: актуальные правила и советы путешественникам.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все