На Витебский вокзал опаздывают три поезда. Задержки составят до 2 часов

Сразу три поезда дальнего следования, следующих к Витебскому вокзалу, следуют с задержками. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Опаздывают составы № 80 из Калининграда, № 52 из Бреста и № 84 из Гомеля. Задержки возникли утром, после 7:00, на станции Новинка в Ленинградской области. Причина задержки носит технический характер.

Представители ОЖД уточняют, что смещение графиков варьируется от 20 минут до 1:50. Сотрудники активно работают над решением проблемы и возвращением поездов в нормальный режим движения. Руководство Октябрьской железной дороги приносит извинения своим пассажирам за временные неудобства.

Фото: Pxhere