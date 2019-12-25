С начала года вокзалы Петербурга обслужили более 34 млн пассажиров

Лидером по пассажиропотоку стал Московский вокзал (12,3 млн человек).

Петербургские вокзалы обслужили 34,2 млн человек с января 2025 года. Как сообщили в ОЖД, было свыше 10,6 млн пассажиров дальнего следования и более 26,8 млн – пригородного сообщения.

Лидером по пассажиропотоку стал Московский вокзал (12,3 млн человек), далее расположены Балтийский (9,1 млн пассажиров), Финляндский (8,5 млн человек), Витебский (4,9 млн пассажиров) и Ладожский (2,6 млн человек) вокзалы.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы сдали 3,8 тонны одежды через экобоксы на вокзалах. Текстиль отправляют в специальный центр сортировки, а потом либо перераспределяют на повторное использование, либо перерабатывают.

