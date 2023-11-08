В новогодние праздники "Поезд Дружбы" отправится из Петербурга в Минск

В составе есть плацкартные и купейные вагоны, в том числе – с местами для маломобильных пассажиров.

В новогодние праздники пассажирский состав №249/250 "Поезд Дружбы" свяжет Петербург и Минск. Об этом рассказали в ОЖД 13 декабря.

Из Северной столицы поезд уедет с Витебского вокзала 28, 30 декабря и 2 января в 20:45, прибудет в Минск на следующие сутки в 11:08. А из Минска отправление запланировано 29 декабря, 1 и 3 января в 20:05, прибытие в Петербург – на следующие сутки в 10:05.

Отмечается, что в составе есть плацкартные и купейные вагоны, в том числе – с местами для маломобильных пассажиров. Предусмотрены остановки на станциях Сольцы, Дно, Дедовичи, Локня, Новосокольники, Невель на территории РФ, а также на станциях Витебск, Орша, Толочин, Крупки, Борисов, Жодино, Смолевичи Белорусских железных дорог.

В столице Белоруссии можно увидеть Ворота Минска, посетить Площадь Независимости, пройтись по набережной Свислочи.

Ранее "Поезд Дружбы" курсировал во время осенних каникул.

Фото: пресс-служба ОЖД