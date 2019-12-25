В Ленобласти пьяный мужчина уснул на рельсах и был сбит поездом

Полицейские устанавливают личность гражданина.

В выходные в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, на железнодорожном перегоне Пустынка – 22 км. в Тосненском районе Ленобласти травмирован человек. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

По предварительной информации, мужчина шел по путям с алкогольным напитком в руках, затем он присел на рельсы и не заметил, как уснул. Машинист сигналил, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Полицейские устанавливают личность гражданина. Если вы располагаете значимой информацией, сообщите в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного управления на транспорте по тел.: 8-812- 717-55-75 либо по "телефону доверия" УТ МВД России по СЗФО: 8 (800)200-16-02.

На вид погибшему 40-55 лет, был одет в темно-синюю куртку, серые джинсы, черные ботинки, кофту с узором.

Ранее мужчина попал под поезд во время разговора по телефону около станции "Старая Деревня".

Фото: Piter.tv