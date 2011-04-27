В Пушкине электропоезд наехал на пенсионера

Потерпевшего госпитализировали, задержка поезда составила 7 минут.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования мужчины у железнодорожной станции Царское Село, рассказали 21 октября в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть поступила информация о наезде на неизвестного пригородным электропоездом в Пушкине. Установлено, что 84-летний местный житель попытался перейти стальную магистраль в неустановленном месте перед приближающейся электричкой. Машинист подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако происшествие предотвратить не удалось.

Потерпевшего госпитализировали, задержка поезда составила 7 минут. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Уважаемые граждане! Основными причинами травмирования на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Будьте осторожны! Берегите свою жизнь и здоровье! Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Ранее электричка сбила женщину в Комарово.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО