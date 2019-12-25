На станции Ивановская поезд сбил насмерть девушку

Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но ее задело по касательной.

Транспортные полицейские проводят проверку по факту травмирования на станции Ивановская в Ленобласти. Вечером 15 октября поезд из Волхова в Петербург наехал на 27-летнюю девушку.

Предварительно, местная жительница хотела перейти железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но ее задело по касательной. Пострадавшая погибла. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Уважаемые граждане! Основными причинами травмирования на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Будьте осторожны! Берегите свою жизнь и здоровье! Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

