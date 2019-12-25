  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На станции Ивановская поезд сбил насмерть девушку
Сегодня, 16:40
150
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На станции Ивановская поезд сбил насмерть девушку

0 0

Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но ее задело по касательной.

Транспортные полицейские проводят проверку по факту травмирования на станции Ивановская в Ленобласти. Вечером 15 октября поезд из Волхова в Петербург наехал на 27-летнюю девушку. 

Предварительно, местная жительница хотела перейти железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но ее задело по касательной. Пострадавшая погибла. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Уважаемые граждане! Основными причинами травмирования на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Будьте осторожны! Берегите свою жизнь и здоровье!

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Ранее мы рассказывали о том, что тепловоз наехал на жителя Ленобласти на станции Парнас. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, станция ивановская
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии