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С 12 декабря между Петербургом и Хельсинки начнут курсировать поезда
Сегодня, 12:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С 12 декабря между Петербургом и Хельсинки начнут курсировать поезда

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Поезда будут курсировать между Петербургом и Хельсинки с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Финляндией с 12 декабря, поезда будут ходить дважды в сутки. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Поезда будут курсировать между Петербургом и Хельсинки с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Также с 1 декабря будет возобновлено авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной.

Ранее Финляндия открыла пропускной пункт для скоростных поездов в Петербург.

Фото: Piter.tv

Теги: поезда, хельсинки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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