С 12 декабря между Петербургом и Хельсинки начнут курсировать поезда

Поезда будут курсировать между Петербургом и Хельсинки с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Финляндией с 12 декабря, поезда будут ходить дважды в сутки. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Поезда будут курсировать между Петербургом и Хельсинки с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Также с 1 декабря будет возобновлено авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной.

Ранее Финляндия открыла пропускной пункт для скоростных поездов в Петербург.

Фото: Piter.tv