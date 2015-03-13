Задержан рецидивист, который поджег Daewoo Matiz в Пушкине

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

В Пушкине правоохранители задержали поджигателя автомобиля. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ночью 9 ноября в полицию поступила информация о возгорании Daewoo Matiz на улице Генерала Хазова. Машина принадлежала 25-летнему местному жителю. Огонь повредил и стоявшую рядом иномарку Omoda 55-летнего мужчины.

Утром того же дня по подозрению поймали рецидивиста 36 лет, его судили за кражи, разбои и грабежи. В ту ночь злоумышленник открыл незапертую дверь Daewoo Matiz, поджег зажигалкой бумагу и бросил ее в салон.

Фото: Piter.TV