  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец поджег торговый павильон на Плесецкой улице
Сегодня, 9:15
168
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Сегодня, 9:15

0 0

Сумма ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Приморского района Петербурга задержали мужчину, который поджег торговый павильон. Как сообщили в МВД России, инцидент произошел 19 апреля на Плесецкой улице. 

На месте было установлено, что нетрезвый злоумышленник ворвался в помещение и начал угрожать ножом 39-летней сотруднице, после чего повредил имущество, перевернул оборудование и поджег его, облив горючей жидкостью. Очаг возгорания ликвидировали очевидцы, никто не пострадал. 

В тот же день поймали 43-летнего подозреваемого, в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Сумма ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.  

Ранее мы рассказывали о том, что возле станции Апраксин рецидивист сжег автомобиль пенсионерки. Материальный ущерб составил 1,9 млн рублей.

Фото: Piter.TV 

Теги: поджог, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии