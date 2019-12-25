Петербуржец поджег торговый павильон на Плесецкой улице

Сумма ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Приморского района Петербурга задержали мужчину, который поджег торговый павильон. Как сообщили в МВД России, инцидент произошел 19 апреля на Плесецкой улице.

На месте было установлено, что нетрезвый злоумышленник ворвался в помещение и начал угрожать ножом 39-летней сотруднице, после чего повредил имущество, перевернул оборудование и поджег его, облив горючей жидкостью. Очаг возгорания ликвидировали очевидцы, никто не пострадал.

В тот же день поймали 43-летнего подозреваемого, в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Сумма ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV