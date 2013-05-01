Возбуждено уголовное дело о поджоге в парадной на Гатчинской улице

Подозреваемый бросил бутылку с зажигательной смесью во время конфликта с жильцом дома.

Полиция Петроградского района возбудила уголовное дело о хулиганстве после попытки поджога в парадной жилого дома на Гатчинской улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 10 октября около 6:40 утра в доме 31/33 по Гатчинской улице. По данным следствия, 25-летний ранее судимый мужчина пришел к своему знакомому для выяснения отношений. Во время конфликта на лестничной клетке между первым и вторым этажами подозреваемый угрожал собеседнику, держа в руках бутылку с зажигательной смесью и тряпкой в горлышке. Мужчина поджег фитиль и бросил бутылку, но возгорание было быстро потушено самим жильцом дома.

Задержанный доставлен в отдел полиции, где был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: Piter.TV