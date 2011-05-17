Рецидивист, который поджег торговый павильон на Прибрежной, предстанет перед судом

Сгорели продукты общей стоимостью 230 тыс. рублей, а размер ущерба оценен в 2 млн рублей.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего рецидивиста. Ему вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ, сообщили в надзорном ведомстве 30 октября.

Ночью 13 августа обвиняемый, на почве неприязненных отношений к владельцу, решил организовать поджог торгового павильона на Прибрежной улице. Фигурант разлил бензин на пороге, после чего кинул бутылку с горючим веществом и зажженную бумагу. В результате помещение выгорело на всей площади, перестало работать оборудование. Сгорели продукты общей стоимостью 230 тыс. рублей, а размер ущерба оценен в 2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга