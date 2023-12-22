Именинник подозревается в поджоге покрышек на лестничной площадке на Новосмоленской набережной

Обгорела входная дверь квартиры, расположенной на 12 этаже.

В Василеостровском районе в результате поджога покрышек на лестничной площадке обгорела дверь одной из квартир. подозреваемый был оперативно задержан, стало известно Piter.tv.

Вечером 1 февраля из экстренных служб поступило сообщение, о том, что в парадной дома по Новосмоленской набережной обгорела входная дверь квартиры, расположенной на 12 этаже. Возгорание было локализовано спасателями. Пострадавших нет, возгорания в квартире не было.

Установлено, что в результате поджога покрышек на лестничной площадке обгорела входная дверь квартиры, принадлежащей сотруднику Политехнического колледжа городского хозяйства и его дочери. Собственники в этой квартире не живут.

По подозрению в совершении преступления около трех часов ночи 2 февраля был задержан П., которому сегодня исполнилось 19 лет. Возбуждено уголовное дело по ст.167 ч.2 УК РФ (Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога).

Также очередную попытку поджога покрышек подростками предотвратили в Калининском районе Петербурга.

Фото: pxhere