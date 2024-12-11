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В доме на аллее Евгения Шварца неизвестный поджег почтовые ящики
Сегодня, 9:34
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В доме на аллее Евгения Шварца неизвестный поджег почтовые ящики

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В настоящее время материальный ущерб устанавливается.

Полицейские Красногвардейского района разыскивают злоумышленника, который поджег почтовые ящики в доме 11 на аллее Евгения Шварца. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям утром 5 февраля обратилась местная жительница с информацией о том, что по указанному адресу горели четыре ящика. Поджигатель скрылся с места. 

В настоящее время материальный ущерб устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что во 2-м Рабфаковском переулке неизвестные сожгли иномарку. 

Фото: Piter.TV 

Теги: аллея евгения шварца, поджог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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