В доме на аллее Евгения Шварца неизвестный поджег почтовые ящики

В настоящее время материальный ущерб устанавливается.

Полицейские Красногвардейского района разыскивают злоумышленника, который поджег почтовые ящики в доме 11 на аллее Евгения Шварца. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям утром 5 февраля обратилась местная жительница с информацией о том, что по указанному адресу горели четыре ящика. Поджигатель скрылся с места.

В настоящее время материальный ущерб устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что во 2-м Рабфаковском переулке неизвестные сожгли иномарку.

Фото: Piter.TV