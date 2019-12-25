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Во Всеволожске неизвестные подожгли машину и самокат, ущерб – 1,4 млн рублей
Сегодня, 12:08
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Во Всеволожске неизвестные подожгли машину и самокат, ущерб – 1,4 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

Полицейские разыскивают злоумышленников, которые подожгли иномарку и электросамокат во Всеволожске. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ночью 5 августа правоохранителям поступила информация о возгорании машины на Народной улице. На месте обнаружили полностью выгоревший автомобиль Chery Tiggo 7 Pro и арендованный самокат. Материальный ущерб составил почти 1,4 млн рублей. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Все обстоятельства случившегося устанавливают. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала подозреваемого в поджоге входной двери на Тихорецком проспекте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: всеволожск, поджог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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