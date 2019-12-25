Во Всеволожске неизвестные подожгли машину и самокат, ущерб – 1,4 млн рублей

Полицейские разыскивают злоумышленников, которые подожгли иномарку и электросамокат во Всеволожске.
Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ночью 5 августа правоохранителям поступила информация о возгорании машины на Народной улице. На месте обнаружили полностью выгоревший автомобиль Chery Tiggo 7 Pro и арендованный самокат. Материальный ущерб составил почти 1,4 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Все обстоятельства случившегося устанавливают.
Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала подозреваемого в поджоге входной двери на Тихорецком проспекте.
Фото: Piter.TV
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