Вандалы из Шушар подожгли лифт в многоквартирном доме

Хулиганов с Окоуловской улицы в настоящий момент разыскивают.

Не установленные лица совершили поджог лифта в одном из многоквартирных домов на Окоуловской улице в Шушарах. Об этом рассказали в оперативной пресс-службе МЧС Санкт-Петербурга.

Сообщение о горении поступило спасателям в 16:36. Как было выяснено на месте, возгорание произошло на третьем этаже в доме №18. Там горела обстановка на площади 2 кв метра в грузовом лифте. Пожар удалось ликвидировать к 17:13.

По данным издания 78.ru, сотрудники управляющей компании дома "Святоград" утверждают, что поджог был умышленным. В настоящий момент вандалов, которые учинили инцидент, разыскивают.

Ранее мы сообщали, что двух жителей Петергофа 16 и 18 лет изобличили в вандализме. Ранее их уже арестовывали, а сейчас расследуется их возможная причастность к нанесению националистических символов и надписей, направленных на дискредитацию деятельности ВС РФ.

Фото: Piter.TV