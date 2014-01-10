Двух жителей Петергофа изобличили в вандализме

Молодые люди ранее уже попадали под арест за подобные действия.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти сообщила о задержании двух жителей Петергофа 16 и 18 лет за новое преступление, связанное с вандализмом.

Молодые люди ранее уже попадали под арест за подобные действия. Сейчас расследуется их возможная причастность к нанесению националистических символов и надписей, направленных на дискредитацию деятельности ВС РФ, на фасад одного из домов на улице Адмирала Трибуца.

В отношении молодых людей возбуждено отдельное уголовное дело. Они находятся под наблюдением и подпиской о невыезде.

Ранее мы сообщили о том, что дроп мошенников оставил 86-летнюю жительницу Калининского района без 3 млн рублей.

Фото: Piter.TV