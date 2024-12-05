Дроп мошенников оставил 86-летнюю жительницу Калининского района без 3 млн рублей

Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления 22-летнего жителя Василеостровского района.

В среду, 4 декабря, в полицию Калининского района обратилась 86-летняя жительница дома 15/1 по улице Ушинского. Женщина сообщила, что накануне ей позвонили неизвестные лица и, убеждая в необходимости защиты ее финансовых средств, вынудили передать крупную сумму денег незнакомцу.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). В тот же день благодаря комплексу оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления 22-летнего жителя Василеостровского района.

Задержанный был взят под стражу в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что мошенники обманули пенсионерку из Московского района почти на 10 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти