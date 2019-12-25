  1. Главная
Оглашен приговор по делу о поджоге квартиры на Социалистической улице
Сегодня, 14:59
160
Ущерб составил порядка 9 тыс. рублей.

Прокуратура Центрального района Петербурга поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменили ч. 2 ст. 167 УК РФ. 

Как рассказали в надзорном ведомстве, в апреле фигурант поджег дверь квартиры в доме по Социалистической улице, после чего скрылся. Ущерб составил порядка 9 тыс. рублей. 

Суд назначил виновному наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 

Ранее на Piter.TV: из-за поджога тепловоза на станции Ораниенбаум-1 пострадал машинист. Возбуждено уголовное дело. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: социалистическая улица, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

