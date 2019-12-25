Оглашен приговор по делу о поджоге квартиры на Социалистической улице

Ущерб составил порядка 9 тыс. рублей.

Прокуратура Центрального района Петербурга поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменили ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в апреле фигурант поджег дверь квартиры в доме по Социалистической улице, после чего скрылся. Ущерб составил порядка 9 тыс. рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга