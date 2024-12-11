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В парадной дома в Мурино неизвестные подожгли коляску и самокат
Сегодня, 11:42
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В парадной дома в Мурино неизвестные подожгли коляску и самокат

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В результате пожара никто не пострадал.

Полицейские Всеволожского района проводят проверку по факту поджога в парадной. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 11 февраля поступило сообщение о том, что в подъезде дома 33 по улице Шувалова в Мурино неизвестные подожгли коляску и самокат. Преступление было совершено на лестничной клетке пятого этажа. 

В результате пожара никто не пострадал, полиция разыскивает злоумышленников. 

Ранее на Piter.TV: школьник попытался поджечь квартиру в Новом Девяткино. 

Фото: Piter.TV

Теги: мурино, поджог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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