В парадной дома в Мурино неизвестные подожгли коляску и самокат

Полицейские Всеволожского района проводят проверку по факту поджога в парадной. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Правоохранителям 11 февраля поступило сообщение о том, что в подъезде дома 33 по улице Шувалова в Мурино неизвестные подожгли коляску и самокат. Преступление было совершено на лестничной клетке пятого этажа.
В результате пожара никто не пострадал, полиция разыскивает злоумышленников.
Ранее на Piter.TV: школьник попытался поджечь квартиру в Новом Девяткино.
Фото: Piter.TV
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