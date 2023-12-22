В доме на Северном проспекте подожгли две детские коляски

Вечером того же дня в доме по Тимуровской улице был задержан 39-летний подозреваемый.

В понедельник, 12 февраля, в экстренные службы поступило сообщение от жительницы Северного проспекта по факту поджога детской коляски, которая стояла на лестничной клетке седьмого этажа по указанному адресу. Об аналогичном происшествии на третьем этаже заявила и её соседка по подъезду. Об этом стало известно Piter.TV.

Обе коляски были потушены заявительницами. Возбуждено уголовное дело.

Вечером того же дня в доме по Тимуровской улице был задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в поджогах.

Ранее мы сообщили о том, что личности поджигателей покрышек в доме по Лиговскому проспекту установлены.

Фото: Piter.TV