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В Мурино задержан мужчина, подозреваемый в поджоге соседского гаража и автомобиля
Сегодня, 11:25
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В Мурино задержан мужчина, подозреваемый в поджоге соседского гаража и автомобиля

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По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ.

11 октября в полицию поступило заявление от 57-летнего мужчины о возгорании гаража у дома 129 по Челябинской улице в городе Мурино. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции Всеволожского района установлено, что неизвестный злоумышленник неустановленным способом совершил поджог гаража и находившегося внутри автомобиля. В результате пожара пострадавших нет, гараж и автомобиль KIA Soul полностью выгорели.

Этим же вечером, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 49-летнего соседа потерпевшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге пресекли хищение 142 млн рублей по программе льготной ипотеки.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: криминал, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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