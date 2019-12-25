В Мурино задержан мужчина, подозреваемый в поджоге соседского гаража и автомобиля

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ.

11 октября в полицию поступило заявление от 57-летнего мужчины о возгорании гаража у дома 129 по Челябинской улице в городе Мурино. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции Всеволожского района установлено, что неизвестный злоумышленник неустановленным способом совершил поджог гаража и находившегося внутри автомобиля. В результате пожара пострадавших нет, гараж и автомобиль KIA Soul полностью выгорели.

Этим же вечером, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 49-летнего соседа потерпевшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге пресекли хищение 142 млн рублей по программе льготной ипотеки.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти