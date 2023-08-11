Задержаны подозреваемые в поджоге двери на Шаумяна

Также поджигатели оставили на стене надпись "смерть".

Полиция задержала подозреваемых в поджоге входной двери на проспекте Шаумяна. Подробности сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Красногвардейского района 4 сентября поступило сообщение о поджоге входной двери одной из квартир в доме 48 по проспекту Шаумяна.

В результате произошедшего никто не пострадал. Также поджигатели оставили на стене надпись "смерть". Полицией было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Оперативники 10 сентября установили и задержали предполагаемых поджигателей. Ими оказались двое 24-летних неработающих из Красноярского края.

В отношении фигурантов полицией дополнительно было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").

