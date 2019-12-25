  1. Главная
В Выборге неизвестные сожгли BMW Х5 работника морга
Сегодня, 9:50
Злоумышленников разыскивает полиция.

В Выборге разыскивают злоумышленников, которые подожгли BMW Х5, принадлежащую работнику морга. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 12 августа около трех часов ночи поступило сообщение о том, что у в Выборге во дворе у дома 4 по улице Спортивная горит автомобиль BMW Х5.

Прибывшие полицейские обнаружили полностью выгоревшую иномарку, принадлежащую 34-летнему работнику морга.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение имущества).

Ранее пьяный мужчина поджег дверь соседа в Приморске.

Фото: Piter.tv

