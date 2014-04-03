Неизвестный поджёг несколько дверей в жилом доме Приморского района

Пострадавших нет.

Полиция Приморского района Санкт-Петербурга проводит расследование по факту поджога дверей в жилом доме. Сообщение о возгорании двери своей квартиры в доме № 22 по Ольховой улице поступило 28 декабря около 23 часов от местной жительницы. Как выяснилось, в результате пожара были частично повреждены двери двух соседних квартир.

Сообщается, что возгорание было локализовано, пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Также известно, что на первом этаже дома, у лифтов, ведётся видеонаблюдение. Записи с камер будут изучены сотрудниками полиции в ближайшее время.

Ранее Piter.TV сообщал, что недовольный зарплатой экс-сотрудник поджёг место работы в Ленобласти.

Фото: Piter.TV