В Киришском районе Ленобласти мужчина попытался сжечь свою сожительницу

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 150 УК РФ (покушение на убийство).

30 сентября в СНТ "Березка" Киришского района 57-летний мужчина попытался сжечь свою 55-летнюю сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 1 октября.

В ходе конфликта, возникшего после совместного распития спиртных напитков, подозреваемый с целью убийства женщины, с которой он живет 5 лет, запер ее в доме. После чего мужчина совершил поджог, начали гореть стена и дверь. Пожар потушили подоспевшие жильцы окрестных домов.

Подозреваемый был задержан в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 150 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее мы рассказывали о том, что в Невском районе мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег своего знакомого.

Фото: Piter.TV