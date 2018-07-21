Петербуржца подозревают в поджоге бездомного на Подвойского

На пенсионера составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

В Невском районе Петербурга мужчину подозревают в поджоге бездомного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство, передает 8 октября "Фонтанка".

В полицию обратился очевидец с заявлением о том, что возле дома на улице Подвойского прохожий облил чем-то другого, и последний загорелся. На месте был задержан 68-летний местный житель, он вылил растворитель на сумку 49-летнего потерпевшего, после чего пламя перекинулось и на него.

На пенсионера составлен административный протокол о мелком хулиганстве, злоумышленник помещен в камеру.

Фото: Piter.TV