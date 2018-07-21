  1. Главная
Петербуржца подозревают в поджоге бездомного на Подвойского
На пенсионера составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

В Невском районе Петербурга мужчину подозревают в поджоге бездомного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство, передает 8 октября "Фонтанка". 

В полицию обратился очевидец с заявлением о том, что возле дома на улице Подвойского прохожий облил чем-то другого, и последний загорелся. На месте был задержан 68-летний местный житель, он вылил растворитель на сумку 49-летнего потерпевшего, после чего пламя перекинулось и на него. 

На пенсионера составлен административный протокол о мелком хулиганстве, злоумышленник помещен в камеру. 

Ранее мы рассказывали о том, что суд оставил под стражей петербуржца, обвиняемого в попытке поджога банка. 

