Суд оставил под стражей петербуржца, обвиняемого в попытке поджога банка

Суд продлил арест до конца октября.

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест Никиты Никитина, обвиняемого в попытке поджога банка на Октябрьском бульваре. Он будет находиться под стражей до 28 октября. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Следствие указало, что оснований для смягчения меры пресечения нет. Продолжает собираться доказательная база по уголовному делу, часть которой может быть утрачена, если обвиняемый выйдет на свободу. Никитин не проживает по месту постоянной регистрации, а преступление было совершено под воздействием сторонних лиц, что не исключает риска новых правонарушений.

Обвиняемый и защита возражали против продления ареста, утверждая, что он гражданин России, официально трудоустроен, имеет постоянное место жительства и регистрации и не намерен скрываться.

Суд постановил оставить Никитина под стражей до 28 октября.

Ранее мы рассказывали о том, что после анонимного звонка был эвакуирован отдел полиции на Бестужевской.

Фото: Piter.TV