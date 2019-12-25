  1. Главная
В районе Московского проспекта пытались поджечь две заправки
Сегодня, 17:33
Предположительно, поджигатель был одет в коричневую куртку с мехом.

В Петербурге в районе Московского проспекта неизвестные хотели поджечь две заправки. Речь идет об АЗС на набережной Обводного канала и самом проспекте, пишет "Фонтанка" 12 февраля. 

В первом случае злоумышленник оставил сгоревшую пластиковую канистру с бензином, оборудование не пострадало, о втором происшествии подробных сведений нет. Предположительно, поджигатель был одет в коричневую куртку с мехом. Если вы встретили подозрительного человека в похожей одежде, обратитесь в полицию. 

Ранее мы рассказывали о том, что двое рецидивистов подожгли квартиру на набережной Обводного канала, чтобы знакомый открыл им дверь. Мужчин привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: азс, поджог
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

