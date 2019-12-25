В районе Московского проспекта пытались поджечь две заправки

Предположительно, поджигатель был одет в коричневую куртку с мехом.

В Петербурге в районе Московского проспекта неизвестные хотели поджечь две заправки. Речь идет об АЗС на набережной Обводного канала и самом проспекте, пишет "Фонтанка" 12 февраля.

В первом случае злоумышленник оставил сгоревшую пластиковую канистру с бензином, оборудование не пострадало, о втором происшествии подробных сведений нет. Предположительно, поджигатель был одет в коричневую куртку с мехом. Если вы встретили подозрительного человека в похожей одежде, обратитесь в полицию.

Ранее мы рассказывали о том, что двое рецидивистов подожгли квартиру на набережной Обводного канала, чтобы знакомый открыл им дверь. Мужчин привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ.

Фото: Piter.TV