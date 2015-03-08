Перед судом предстанет поджигатель автомобиля в Пушкине

Потерпевшему причинен ущерб на сумму 216 тыс. рублей.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, которому вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ. Об этом рассказали 20 февраля в надзорном ведомстве.

В ноябре прошлого года в Пушкине фигурант проник в салон Daewoo Matiz, чтобы похитить автомагнитолу. Злоумышленник не смог вытащить ее, поскольку был сильно пьян. С целью сокрытия следов преступления обвиняемый решил уничтожить машину и совершил поджог. Потерпевшему причинен ущерб на сумму 216 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу.

