Четырех подростков отправили в СИЗО за поджог машин в Петергофе

Пламя уничтожило KIA и Opel.

Четверо несовершеннолетних жителей Петербурга заключены под стражу по обвинению в поджоге автомобилей. Меру пресечения избрал суд 17 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судов города. По версии следствия, ранним утром 11 февраля 2026 года возле гостиницы на улице Первого мая в Петергофе загорелись две иномарки — KIA Quoris и Opel Astra. Огонь полностью уничтожил транспортные средства, от машин остались только обгоревшие каркасы.

В ходе расследования выяснилось, что поджог не был спонтанным. Следователи полагают, что подростки действовали в составе устойчивой организованной группы по заданию неустановленного лица, которое разработало план и привлекло юных исполнителей.

Обвинение предъявлено по двум эпизодам статьи об умышленном уничтожении чужого имущества. В пресс-службе отметили, что все четверо характеризуются отрицательно, склонны к совершению противоправных действий и имеют негативные социальные связи. Родители утратили контроль над детьми. Один из фигурантов был задержан на вокзале с билетом до Каменногорска, что указывало на попытку скрыться. Суд счел доводы следствия убедительными и отправил всех четверых под арест.

Фото: Piter.TV