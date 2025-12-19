  1. Главная
Молодой житель Волхова поджег машину на улице Калинина
Сегодня, 9:24
В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.

Полиция задержала в Волхове подозреваемого в поджоге автомобиля. В отношении 19-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 1 января правоохранителям поступила информация о том, что на улице Калинина загорелась машина Lada. Молодой человек проник в салон через незакрытую заднюю дверь. Злоумышленника поймали в тот же день на Авиационной улице, после чего увезли в отдел для разбирательства. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: молодой человек совершил поджог Mercedes на проспекте Медиков в Петербурге. Размер ущерба превысил 10,5 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

