Молодой житель Волхова поджег машину на улице Калинина

Полиция задержала в Волхове подозреваемого в поджоге автомобиля. В отношении 19-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 1 января правоохранителям поступила информация о том, что на улице Калинина загорелась машина Lada. Молодой человек проник в салон через незакрытую заднюю дверь. Злоумышленника поймали в тот же день на Авиационной улице, после чего увезли в отдел для разбирательства. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.

Фото: Piter.TV