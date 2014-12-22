Молодой человек совершил поджог Mercedes на проспекте Медиков

Размер ущерба превысил 10,5 млн рублей.

Во вторник, 23 декабря, в правоохранительные органы Петроградского района обратился 37-летний владелец квартиры в доме № 10 на проспекте Медиков. Мужчина сообщил, что ночью предыдущего дня неизвестный злоумышленник облил его машину горючим веществом и устроил пожар в подземном гараже своего дома, а затем скрылся. В результате пожара сильно пострадал автомобиль марки Mercedes-Benz. Размер ущерба превысил 10,5 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ ("умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Уже 24 декабря благодаря оперативной работе сотрудников уголовного розыска удалось установить личность виновного и задержать его возле дома № 11, корпус 1 на Архивной улице. Задержанным оказался 21-летний молодой человек, проживающий в Петербурге. Выяснилось, что обвиняемый действовал по заказу третьих лиц, чьи имена пока остаются невыясненными. Сообщники связались с ним посредством мессенджера, предложив совершить преступление в обмен на обещанное погашение фиктивных долговых обязательств перед организаторами.

Молодой человек арестован в рамках процедуры, предусмотренной статьей 91 УПК РФ. Ведётся дальнейшее расследование, направленное на выявление подробностей случившегося и привлечение к ответственности организаторов преступного деяния.

Фото: Piter.TV